Диана Арбенина получила серьезную травму, упав с лестницы

Стало известно, что еще в мае этого года с певицей Дианой Арбениной произошел несчастный случай. Она упала с лестницы, причем довольно неудачно – от боли едва не потеряла сознание. Артистку госпитализировали.

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Медики диагностировали Диане перелом отростков позвоночника. Это достаточно серьезная травма, все могло закончиться весьма печально – при таких диагнозах часто грозит паралич. Однако все обошлось. Именно это стало причиной отмены июньских концертов Арбениной, сообщает издание Аrgumenti.ru.