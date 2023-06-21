Блиновскую отправили под домашний арест вновь и запретили ходить в храм: мольбы не помогли

21 июня состоялся суд над Еленой Блиновской. Она полностью признала свою вину по делу о неуплате налогов.

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Как сообщает КП, блогер выплатила 30 млн рублей из ее долга в 918 млн рублей перед государством. В Следственном комитете России сообщили, что в рамках расследования они нашли свыше 35 зарубежных счетов и планируют наложить арест на ее имущество с мужем.

Блиновская во время заседания убеждала суд, что ей необходима большая свобода действий, дабы расплатиться с долгами, и просила снять домашний арест. Кроме того, она просила о возможности гулять с собакой и посещать храм, в чем ей тоже было отказано. Не подействовали на суд даже слезы Елены Блиновской.

Блогера оставили под домашним арестом еще на один месяц.