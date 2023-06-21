Самбурская в тугом купальнике блеснула шаровидными полушариями груди: игриво наклонилась, сверкнув «щелью порока»

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Она стала известной, когда снялась в сериале «Универ» В свои 36 лет не перестает следить за фигурой. Она не скрывает, что мечтает о семье и детях, но найти жениха оказалось сложно. Артистка признается, что у нее высокие требования. Сама она за последние годы не только стала состоятельной, но и сражает своей красотой.
На этот раз Самбурская устроила горячую фотосессию. Она покрасовалась в тугом купальнике цвета океана. Актриса украсила пляжный образ золотой цепочкой и браслетами. Она распустила волосы. Брюнетка обнажила свои упругие прелести. Настасья наклонилась на шезлонге, обнажив свои шаровидные полушария груди. Она не забыла про макияж.
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Настасья Самбурская в купальнике. Фото: соцсети звезды
«Здесь могла быть реклама туристической фирмы, сайта знакомств, посуды, оливок, мартини, шезлонгов, купальников, бижутерии! Я что-то еще упустила? Пишите ваши варианты», — заявила звезда.
На этот раз Самбурская сразила поклонников. «Не могу отвести от вас взор! Что за фантастическая трансформация стиля», «Я сначала думал, Анджелина Джоли», «Идеальная фигура», «До чего хороша», «Господи, как же прекрасна эта женщина», — написали фанаты.