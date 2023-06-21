Самбурская в тугом купальнике блеснула шаровидными полушариями груди: игриво наклонилась, сверкнув «щелью порока»

На этот раз Самбурская устроила горячую фотосессию. Она покрасовалась в тугом купальнике цвета океана. Актриса украсила пляжный образ золотой цепочкой и браслетами. Она распустила волосы. Брюнетка обнажила свои упругие прелести. Настасья наклонилась на шезлонге, обнажив свои шаровидные полушария груди. Она не забыла про макияж.

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