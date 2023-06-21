«С юбилеем, радость наша!»: Валерия запечатлелась со своей красавицей-дочкой, облаченной в платье с принтом «мильфлер»

Валерия уже много лет строит карьеру на сцене. Она остается одной из самых известных артисток в стране. При этом певица успела также стать мамой троих детей. У нее есть сыновья Артемий и Арсений Шульгины, а также дочка Анна, которая выступает под псевдонимом SHENA. Наследница звезды пошла по стопам мамы. Иногда она советуется с родительницей.
21 июня Валерия отпраздновала день рождения дочки. Именинница устроила вечеринку на природе. Она облачилась в платье с воротничком и принтом «мильфлер». Артистка предпочла надеть шелковый топик и черный костюм. Она украсила свой образ большим количеством аксессуаров. Пригожин тоже поздравил Анну, которую считает родной.
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Валерия с дочкой и Иосиф Пригожин. Фото: соцсети звезды
«С днем рождения тебя, точнее с юбилеем, радость наша! Будь счастлива и любима. В это сложно поверить, что тебе уже не девять, как тогда, когда мы познакомились.
Береги время и не трать энергию на борьбу с ветряными мельницами, не пытайся никому ничего доказывать, просто будь сама собой, у тебя есть все качества для того, чтобы быть счастливой. Целую, люблю. Твой отец и Йося!» – написал муж артистки.
Поклонники восхитились тем, какой стала дочка Валерии. Многие отметили, что она очень похожа на свою маму.
Анна Шульгина. Фото: соцсети звезды