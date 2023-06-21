«С юбилеем, радость наша!»: Валерия запечатлелась со своей красавицей-дочкой, облаченной в платье с принтом «мильфлер»

21 июня Валерия отпраздновала день рождения дочки. Именинница устроила вечеринку на природе. Она облачилась в платье с воротничком и принтом «мильфлер». Артистка предпочла надеть шелковый топик и черный костюм. Она украсила свой образ большим количеством аксессуаров. Пригожин тоже поздравил Анну, которую считает родной.

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