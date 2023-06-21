«Мне очень плохо!»: Блиновская разрыдалась в зале суда

Королева марафонов Елена Блиновская снова оказалась в центре внимания. Блогершу привезли в среду, 21 июня, в Пресненский суд Москвы, где рассматривается ее дело о неуплате налогов.

На данный момент, Блиновская выплатила 30 из 918 миллионов долга. Под домашним арестом марафонщице не нравится сидеть, она расплакалась перед правоохранителями.

«Мне очень плохо. Я прошу разрешить мне ходить в храм и выгуливать собаку», — в слезах попросила она.

Блиновская также заявила, что пропустила операцию и утренники младших детей в Кремле и «Крокусе».

Тем не менее, органы готовятся арестовать еще и недвижимость Блиновской.

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