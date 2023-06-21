Дочь Маши Распутиной скатилась на дно: в Сеть слили гневные сообщения певицы

Младшая дочь Маши Распутиной выросла проблемным ребенком. Певица в недавних интервью признавалась, что девушку испортила вседозволенность: с детства она не знала слова «нет», ее баловали как могли, вот и результат.

В Сеть попали гневные сообщения певицы, которая она отправила Маше. Артистка кричит на Распутину-младшую, угрожает наказать и стыдит за развратное поведение.

«У тебя какой извращенный, испорченный вкус! Ты че каких-то юродивых подбираешь, где ты их смотришь вообще? Ты что, с ума сошла, где ты и таксист?! Ты уже совсем низко пала, на дно», — кричит Распутина-старшая.

Сообщения, по некоторым данным, выложила в Интернет подруга Распутиной. Певица ситуацию пока не прокомментировала.

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