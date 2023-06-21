Никто не ожидал: последние новости о потерявшей мужа Диане Гурцкой

Известная российская певица Диана Гурцкая месяц назад потеряла любимого мужа. Петр Кучеренко скончался в результате оторвавшегося тромба в возрасте 46 лет.

Какое горе переживает сейчас артистка — даже представить невозможно, трагедии никто не ожидал. В шоу-бизнесе постоянно говорили, что между ними настоящая любовь, та самая — чистая и светлая, о чем мечтают многие люди.

Близкие Гурцкой подтвердили, что Диана находится сейчас в Москве, на родину в Абхазию не уезжала. Певица готовится к поминкам (40 дней), которые пройдут в конце июня — за пять дней до ее 45-летия.

Юбилей Гурцкая отмечать не будет. Певица продолжает оплакивать супруга, сейчас ей не до этого.

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