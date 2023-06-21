Ляйсан Утяшева и Павел Воля прокомментировали слухи о своем разводе

На презентации шоу о выживании звезд в Дубае Ляйсан Утяшева и Павел Воля выглядели вполне счастливыми супругами – постоянно держались за руки, обнимались, сияли улыбками на камеры. И это – после появившихся слухов об их разводе! На вопросы журналистов они ответили, что не относятся к подобным слухам серьезно.

«Вы же понимаете, пресса неконтролируема: все что хотят- то и пишут. Что с этим поделать?- Ничего. Читаешь- улыбаешься», - высказался Павел.