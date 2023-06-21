Какую женщину любил Галкин* до встречи с Пугачевой: ее знает вся страна

Максим Галкин*. Фото: Global Look Press

Мы ее видим каждый день по телевизору.

Признанный в России иноагентом Максим Галкин* познакомился со своей будущей женой Аллой Пугачевой, когда ему было 25 лет. А до этого юморист был влюблен в другую женщину, которую знает вся страна.

И речь идет о ведущей канала «Россия» Анастасии Чернобровиной.

При этом сама Чернобровина опровергала роман с Галкиным*. Говорила, просто дружили и ничего более.

«С чего все взяли, что был роман? Да, мы дружили, вместе вели какие-то концерты, но почему все решили, что есть какие-то близкие отношения?» — заявляла ранее телеведущая, писал kp.ru.

Однако сам Галкин* в некоторых интервью намекал, что если бы не Примадонна, то он женился бы на телеведущей, покорившей его сердце.

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