Какую женщину любил Галкин* до встречи с Пугачевой: ее знает вся страна

При этом сама Чернобровина опровергала роман с Галкиным*. Говорила, просто дружили и ничего более.

«С чего все взяли, что был роман? Да, мы дружили, вместе вели какие-то концерты, но почему все решили, что есть какие-то близкие отношения?» — заявляла ранее телеведущая, писал kp.ru.

Однако сам Галкин* в некоторых интервью намекал, что если бы не Примадонна, то он женился бы на телеведущей, покорившей его сердце.

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