Умер актер Михаил Ложкин в возрасте 36 лет

Утром, 21 июня стало известно о смерти актера Михаила Ложкина.

Отметим, что Ложкин был артистом Большого театра кукол и умер в 36-летнем возрасте. Причина смерти знаменитости неизвестна.

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«Умер Михаил Ложкин. Наш любимый друг, наш артист, наш гений. Мы не находим слов и не можем поверить. Мы знаем, что вы захотите попрощаться с Мишенькой, но мы пока не знаем, когда. Сообщим позже, а сейчас помолчим. Наши сердца разбиты», – заявили в соцсети «ВКонтакте».