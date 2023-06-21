Умер актер Михаил Ложкин в возрасте 36 лет

Утром, 21 июня стало известно о смерти актера Михаила Ложкина.
Отметим, что Ложкин был артистом Большого театра кукол и умер в 36-летнем возрасте. Причина смерти знаменитости неизвестна.
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«Умер Михаил Ложкин. Наш любимый друг, наш артист, наш гений. Мы не находим слов и не можем поверить. Мы знаем, что вы захотите попрощаться с Мишенькой, но мы пока не знаем, когда. Сообщим позже, а сейчас помолчим. Наши сердца разбиты», – заявили в соцсети «ВКонтакте».
«Друзья, спасибо за слова поддержки и предложения помощи. Не смотря на то, что театр берет на себя все организационные расходы, вы можете материально помочь лично семье Миши, его жене Кате и маленькому сыну Мише», – добавили в театре.
Отметим, что Михаил Ложкин был причастен к множеству ролей и спектаклей в театре. Еще он снялся в фильме «Ада». Также артист принял участие в сериалах «Реализация-2», «Анонимный детектив», «Великолепная пятерка-4».