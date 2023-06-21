«Не вещи, а произведения искусства»: сын Филиппа Киркорова создал собственную коллекцию одежды

Поп-король Филипп Киркоров сделал необычный подарок для своего сына Мартина. На 11-летие юноша получил первый показ его коллекции одежды.
Еще недавно Мартин показывал одежду в роли модели. А теперь юный Киркоров сам придумывает дизайн одежды.
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«Парадоксальная вещь: ничем не ограниченная фантазия ребенка, отсутствие внутренних рамок, созданных у взрослых опытом, традицией и конъюнктурой, позволила создать поистине интересные, даже не вещи, а произведения искусства», – рассказал в своем микроблоге Филипп Киркоров.
К слову, Мартину Киркорову помогла создать первую коллекцию подруга его отца. Дизайнер Аника Керимова осталась довольной работами мальчика.
«О том, что Мартин создает совершенно потрясающие модели одежды, я узнала случайно. Как-то я приехала к Филиппу в гости домой, и Мартин показал мне рисунки. Я посмотрела и была потрясена: готовые эскизы! И предложила ему сделать совместную коллекцию. У мальчика действительно очень большие способности в области дизайна одежды. Он очень развитый и талантливый», – отметила Керимова в беседе с starhit.ru.