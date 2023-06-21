«Не вещи, а произведения искусства»: сын Филиппа Киркорова создал собственную коллекцию одежды

Поп-король Филипп Киркоров сделал необычный подарок для своего сына Мартина. На 11-летие юноша получил первый показ его коллекции одежды.

Еще недавно Мартин показывал одежду в роли модели. А теперь юный Киркоров сам придумывает дизайн одежды.

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