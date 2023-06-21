«Слюнки пустили все»: Анна Седокова в платье с дырочками бесстыдно блеснула своими «спелыми персиками»

Анна Седокова уже много лет выступает на сцене. С тех пор, как она покинула группу «ВИА Гра» и строит сольную карьеру, ее образы становятся только пикантнее. Многодетная мама обладает эффектными формами. Она предпочитает носить наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. И даже после свадьбы с баскетболистов звезда не стала отказываться от пикантных аутфитов.
На этот раз Седокова приехала в Майами. Она проводит время с возлюбленным. Певица решила примерить откровенный наряд. Она подчеркнула свои формы, надев платье в дурочку. Артистка игриво продемонстрировала мощные бедра и упругую грудь. Анна не надела ни трусиков, ни лифчика, придав градуса своему образу. Она стала изгибаться в лучах солнца.
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«Соскучилась по аплодисментам», – заявила артистка.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие признались, что она сразила их, лишив дара речи. «Какая аппетитная», «Выглядит очень манко», «Слюнки пустили все», «Прям лишила сна», «Как перестать смотреть?», «А это прям удар в спину! В бесподобны», «Аппетитная», — стали писать в Сети.