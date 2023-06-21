«Слюнки пустили все»: Анна Седокова в платье с дырочками бесстыдно блеснула своими «спелыми персиками»

На этот раз Седокова приехала в Майами. Она проводит время с возлюбленным. Певица решила примерить откровенный наряд. Она подчеркнула свои формы, надев платье в дурочку. Артистка игриво продемонстрировала мощные бедра и упругую грудь. Анна не надела ни трусиков, ни лифчика, придав градуса своему образу. Она стала изгибаться в лучах солнца.

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