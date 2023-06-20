В 51 год фигура — конфетка: Анна Нетребко в крохотном платье отметилась в Вене, подчеркнув свои изящные щиколотки

На этот раз Анна вернулась в Вену, где живут уже много лет. Она отправилась в музей с подругами. Певица предпочитает всегда выглядеть стильно. На этот раз она облачилась в крохотное платье с принтом и туфли на каблуке. Артистка подчеркнула свои постройневшими формами. Она сделала акцент на стройных и загорелых ногах, а также козырнула тонкими щиколотками.

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