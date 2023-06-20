В 51 год фигура — конфетка: Анна Нетребко в крохотном платье отметилась в Вене, подчеркнув свои изящные щиколотки

Анна Нетребко уже много лет строит карьеру на сцене. Она смогла стать одной из самых известных исполнительниц в мире. Оперная дива регулярно дает концерты. Она ездит в Аргентину, Францию, Германию, Израиль и другие страны. Недавно артистка выступила на старинной арене в Вероне. Она не перестает восхищать публику своими перевоплощениями.
На этот раз Анна вернулась в Вену, где живут уже много лет. Она отправилась в музей с подругами. Певица предпочитает всегда выглядеть стильно. На этот раз она облачилась в крохотное платье с принтом и туфли на каблуке. Артистка подчеркнула свои постройневшими формами. Она сделала акцент на стройных и загорелых ногах, а также козырнула тонкими щиколотками.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Мы пришли посмотреть картины замечательного грузинского художника Бадри Филишвили! Одна из его прекрасных картин пришла в мою коллекцию», – похвасталась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы прекрасны! Когда смотрю ваши посты, любовь наполняет меня! И это делаете вы через тысячи километров! Вы волшебная», «Ноги „от ушей“ у Анны! Красота и огонь!», «Вы вся такая задорная, молодая, сама прелесть. Отыграть, спеть грандиозный спектакль и потом быть свежа, как роза!» — написали фанаты.