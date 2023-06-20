Подольская в шортиках вышла на променад с младшим сыном Преснякова в Испании: малыш радостно прыгает по камням

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она продолжает выпускать новые песни и снимать клипы. В 41 год певица прикладывает усилия, чтобы хорошо выглядеть. Она растит двоих сыновей вместе с мужем Владимиром Пресняковым: восьмилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Недавно звезда устроила отпуск, улетев с семьей в Испанию.
Теперь каждый день Наталья загорает на пляже. Она также плескается в бассейне. Но также не обходится без прогулок. На этот раз певица вышла на променад с младшим сыном. Она облачилась в шорты и топик. Образ дополнили кепка и сланцы. Артистка держала за руку наследника, который прыгал по камням. Иван предстал в костюме с шортами и шлеме.
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Поклонники восхитились тем, в какой форме находится Подольская. Другие были очарованы тем, как вырос сын звезды. Многие считают, что он растет копией бабушки по маминой линии. «Ну что за чудо», «Как это классно», «Лучше детство», «Какой он милый», «Как вам не было страшно?», «Это прям шикарно», — стали писать подписчики.
Наталья Подольская с сыном. Фото: соцсети звезды