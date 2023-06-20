Подольская в шортиках вышла на променад с младшим сыном Преснякова в Испании: малыш радостно прыгает по камням

Теперь каждый день Наталья загорает на пляже. Она также плескается в бассейне. Но также не обходится без прогулок. На этот раз певица вышла на променад с младшим сыном. Она облачилась в шорты и топик. Образ дополнили кепка и сланцы. Артистка держала за руку наследника, который прыгал по камням. Иван предстал в костюме с шортами и шлеме.

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