Возлюбленный Марии Шараповой поделился редкими фото с подросшим сыном: карапуз с пышными ресницами

Недавно в мире отметили День отца. Возлюбленный Марии решил поделиться кадрами с наследником. Она запечатлелся с ним на полу. Мальчик смотрел на папу, оперевшись на свои ручки. На другом более свежем фото Теодор уже лежит с отцом на кровати. Многие заметили, что у мальчика пышные ресницы и румяные щечки.

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