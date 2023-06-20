Возлюбленный Марии Шараповой поделился редкими фото с подросшим сыном: карапуз с пышными ресницами

Мария Шарапова уже много лет живет за границей. Она завершила карьеру, успев стать первой ракеткой мира и завоевать престижные награды. Теннисистка почти сразу обручилась с британским миллионером Александром Гилксом. А летом 2022 года звезда родила сына Теодора. После родов она быстро вернулась в форму и порой появляется на светских мероприятиях.
Недавно в мире отметили День отца. Возлюбленный Марии решил поделиться кадрами с наследником. Она запечатлелся с ним на полу. Мальчик смотрел на папу, оперевшись на свои ручки. На другом более свежем фото Теодор уже лежит с отцом на кровати. Многие заметили, что у мальчика пышные ресницы и румяные щечки.
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Александр Гилкс с сыном. Фото: соцсети звезды
«Всех, кому посчастливилось сыграть эту роль, с запоздалым Днем отца. Спасибо, Падре, за то, что был примером для подражания для своих мальчиков и девочек, с правильным балансом странного и доброго, и Тео за то, что подарил мне величайший подарок отцовства» — написал он.
Поклонники отметили, что ребенок очень похож на свою маму. Однако пока пара не дает разглядеть его лицо.
Александр Гилкс с сыном. Фото: соцсети звезды