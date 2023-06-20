Утонченное белое платье в горошек и шляпка: Кейт Миддлтон повторила культовый образ принцессы Дианы в торжественный день

Недавно в Великобритании состоялась коронация Карла III. Это событий заставило людей по всему миру прильнуть к экранам. А на днях прошел парад, который дал старт празднованию дня рождения Ее Величества. Каждый раз Кейт Миддлтон демонстрировала элегантные образы. И вот 20 июня она снова предстала на публике с принцем Уильямом.
Британская королевская семья приняла участие в традиционном ежегодном мероприятии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Карл III впервые выступил на службе ордена Подвязки в качестве монарха, рядом с ним находились жена Камилла и старший сын Уильям. Принц в этот день был в традиционной шляпе, украшенной плюмажем из страусиных перьев, а также в бархатной накидке.
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Но не менее броско выглядела Кейт, которая пришла поддержать мужа. Она облачилась в силуэтное белое платье в мелкий горошек дизайнера Алессандры Рич. Наряд подчеркнул стройные формы монаршей особы. Лук дополнила черная шляпка от бренда Philip Treacy с перьями страуса, которые также были украшены принтом polka dot.
Образ принцессы Уэльской дополнили серьги с бриллиантами и крупными жемчужинами-каплями, а также свое легендарное кольцо с синим сапфиром. Все эти культовые драгоценности когда-то принадлежали маме Уильяма, принцессе Диане.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
Эксперты по моде отметили, что Миддлтон отдала дань уважения покойной свекрови. Похожий образ и эти самые ювелирные изделия Диана Спенсер носила в 1988 году на Royal Ascot.
Принц Уильям впервые участвовал в процессии в качестве наследника престола. Представитель монархии впервые получил рыцарское звание ордена Подвязки в 2008 году, за три года до свадьбы с Кейт.