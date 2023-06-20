Пухлые щечки, тонкие волосики: воспитанница Александра Градского впервые показала сына и рассекретила его имя

Певица, победительница десятого сезона шоу Первого канала «Голос», воспитанница ныне покойного музыканта Александра Градского — Дина Гарипова — наслаждается материнством.

Ее сыну накануне, 19 июня, исполнился годик. В честь этого события Дина Гарипова поделилась первым снимком малыша и рассекретила его имя.

Дина Гарипова разместила в Сети кадр, на котором запечатлена на руках с годовалым наследником. Малыш пухленький, у него тоненькие волосики темного оттенка и пухлые щечки.

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