«Моя счастливая именинница»: Кети Топурия засняла, как дочка в пышном черном платье оторвалась на необычной вечеринке

Кети Топурия уже много лет строит карьеру на сцене. Она регулярно дает концерты и демонстрирует стильные образы. Солистка группы «А’Студио» успевает растить дочку Оливию от первого брака с Львом Гейхманом и сына Адама, рожденного от нынешнего мужа Льва Деньгова. На днях артистка устроила праздник в честь своей старшей наследницы.
На этот раз Топурия решила порадовать именинницу. Вечеринка была в стиле «Семейки Адамс». Все гости пришли в черных нарядах, а аниматоры оделись в костюмы главных героев фильма. Оливия в пышном черном платье была коронована. Она весь вечер веселилась с друзья и даже участвовала в фокусах. Кети сменила два наряда за вечер: от готического платья в пол до современного платья-жакете в лазурном цвете. Она тоже приняла участие в играл.
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«Моя счастливая именинница», – восхищалась артистка.
«Спасибо за потрясающий праздник Оливии! Это было невероятно весело и красиво! С двух лет все праздники в Москве делаем с вами… а ведь нам уже 8», – написала Топурия.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Еще больший восторг вызвала ее наследница. «Мне б так отметить», «Какие классные конкурсы», «Оливия просто чудо», «Ох, как весело», «Наряды особенно удались», — стали писать в Сети.
Кети Топурия с дочкой. Фото: соцсети звезды