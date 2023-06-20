«Моя счастливая именинница»: Кети Топурия засняла, как дочка в пышном черном платье оторвалась на необычной вечеринке

На этот раз Топурия решила порадовать именинницу. Вечеринка была в стиле «Семейки Адамс». Все гости пришли в черных нарядах, а аниматоры оделись в костюмы главных героев фильма. Оливия в пышном черном платье была коронована. Она весь вечер веселилась с друзья и даже участвовала в фокусах. Кети сменила два наряда за вечер: от готического платья в пол до современного платья-жакете в лазурном цвете. Она тоже приняла участие в играл.

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