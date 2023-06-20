Задала новый тренд: Тина Канделаки щегольнула на публике в ярком образе с причудливыми босоножками с перьями

На красной дорожке щегольнули участники проекта Наталья Рудова, Ольга Серябкина, Тимур Батрутдинов и другие известные персоны. А вот Канделаки произнесла речь со сцены. Она предстала в ярком образе. Кожаное платье-комбинация в шоколадном цвете дополнилось жакетом в тон. Однако изюминку аутфиту придали босоножки с перьями в зеленом цвете. Телеведущая задала тренд на броскую и необычную обувь.

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