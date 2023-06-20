Задала новый тренд: Тина Канделаки щегольнула на публике в ярком образе с причудливыми босоножками с перьями

Тина Канделаки много лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных ведущих в стране. Если раньше Тина вела программы «Самый умный», «Детали», то теперь она генеральный продюсер «Матч ТВ» и директор ТНТ. 20 июня бизнесвумен появилась на презентации нового шоу «Выжить в Дубае», ведущими которого стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
На красной дорожке щегольнули участники проекта Наталья Рудова, Ольга Серябкина, Тимур Батрутдинов и другие известные персоны. А вот Канделаки произнесла речь со сцены. Она предстала в ярком образе. Кожаное платье-комбинация в шоколадном цвете дополнилось жакетом в тон. Однако изюминку аутфиту придали босоножки с перьями в зеленом цвете. Телеведущая задала тренд на броскую и необычную обувь.
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Тина Канделаки. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Многие были в восторге от такого образа звезды. А поклонники решили, что она последовала примеру Сары Джессики Паркер, которая подобно своей героине в знаменитом сериале любит носить очень яркую обувь и даже открыла свой магазин с туфлями в Нью-Йорке.
Тина Канделаки. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro