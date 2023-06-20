Самое сладкое для мужа припрятала: располневшая Пынзарь распласталась в бикини на шезлонге, светанув «междуножьем»

Бывшие участники и экс-ведущие «Дома-2», супруги Сергей и Дарья Пынзарь, шесть лет назад переехали жить в Турцию.

Дарья Пынзарь обожает жару и море, так что эта страна для нее подходит идеально. Дарья Пынзарь еще и обладательница роскошных форм. А жаркая погода — отличный повод для демонстрации своих прелестей.

В микроблоге Дарья Пынзарь поделилась видео, на котором предстала распластавшейся в розовом бикини на шезлонге. Она изящно светанула «междуножьем» и быстро отвела камеру, вероятно, оставив самое сладкое для мужа Сергея.

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