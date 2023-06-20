Наталья Рудова в крохотном черном платье не по размеру сдавила свои прелести: «спелые персики» показала во всей красе

Целый день Наталья выбирала наряд для мероприятия. В итоге она решила щегольнуть в черном мини-платье и жакете оверсайз. В машине актриса сняла себя на камеру, похваставшись не только ярким макияжем, но и очень смелым декольте. Наряд сдавил ее прелести, поэтому грудь оказалась у всех на виду. Рудова также сделала акцент на длинных ногах.

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