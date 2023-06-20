Наталья Рудова в крохотном черном платье не по размеру сдавила свои прелести: «спелые персики» показала во всей красе

Наталья Рудова не раз представала в пикантных сценах в кино. Она частая гостья на вечеринках и премиях. В 39 лет актриса следит за фигурой. Она не скрывает, что не обделена мужским вниманием. Иногда блондинка появляется в телевизионных шоу. На этот раз она приняла участие в новом проекте «Выжить в Дубае». 20 июня в Москве состоялась презентация этого шоу.
Целый день Наталья выбирала наряд для мероприятия. В итоге она решила щегольнуть в черном мини-платье и жакете оверсайз. В машине актриса сняла себя на камеру, похваставшись не только ярким макияжем, но и очень смелым декольте. Наряд сдавил ее прелести, поэтому грудь оказалась у всех на виду. Рудова также сделала акцент на длинных ногах.
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Корреспондент сайта Teleprogramma.pro оказался в гуще событий. Звезда вспомнила о трудностях, с которыми столкнулась на съемках проекта.
«Там бесконечный ад. Днем — адская жара, а вечером неимоверно холодно в пустыне. И эти перепады просто так себе история», — пожаловалась Наталья.
Многие пришли в восторг от того, как выглядит Рудова. Теперь зрителям интересно увидеть, как она пережила все трудности на шоу. Напомним, что ведущими «Выжить в Дубае» стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Премьера первой серии состоится уже совсем скоро, 25 июня, на ТНТ в 19:00.
Наталья Рудова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro