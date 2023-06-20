Концерт Максима Галкина* отменен в Казахстане

В столице Казахстана Астане со скандалом отменили концерт пародиста Максима Галкина*. Мероприятие было намечено на октябрь, но теперь не состоится.

Узнав об отмене, организатор концертов Максима Галкина* написал гневный пост в соцсети, потребовав ответа от властей Казахстана. Все происходящее он назвал беспределом, позволив себе весьма эмоциональные высказывания.

Однако пост просуществовал считанные минуты и был удален.

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