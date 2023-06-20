Андрей Чуев из «Дома-2» впервые рассказал почему разводится — настояла жена

На днях стало известно о том, что жена звезды «Дома-2» Андрея Чуева подала на развод. Поклонники пары сначала не поверили словам Виктории, решив, что это очередная попытка привлечь к себе внимание. Однако вскоре информацию подтвердил и ее знаменитый супруг.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
По словам Андрея, решение приняла жена, и он с ней согласен. Главной причиной развода Чуев считает большую разницу в возрасте. И то, что для его жены это были первые серьезные отношения.
«Через 10 лет мне будет 53, а ей 34. Нужно адекватно подходить к жизни. В любом случае, ласты склею я побыстрее, что ей, вдовой сидеть, что ли? Поэтому я думаю, что это правильно», — высказался мужчина.