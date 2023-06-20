Андрей Чуев из «Дома-2» впервые рассказал почему разводится — настояла жена

На днях стало известно о том, что жена звезды «Дома-2» Андрея Чуева подала на развод. Поклонники пары сначала не поверили словам Виктории, решив, что это очередная попытка привлечь к себе внимание. Однако вскоре информацию подтвердил и ее знаменитый супруг.

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По словам Андрея, решение приняла жена, и он с ней согласен. Главной причиной развода Чуев считает большую разницу в возрасте. И то, что для его жены это были первые серьезные отношения.