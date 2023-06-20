Наташа Королева в воздушном платье с декольте сверкнула пышными полушариями груди на вечеринке: оторвалась с мамой, Киркоровым и Бабкиной

В Россию приехала и мама артистки — Людмила Ивановна Порывай. Они вместе предстали на публике. Королева блистала в белом воздушном платье с декольте и рукавами-фонариками. Она сверкнула своими пышными полушариями груди. А родительница певицы в легкой блузке и брюках-дудочках подчеркнула свои стройные ножки. Они оторвались в компании Филиппа Киркорова, Надежды Бабкиной и Иды Достман.

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