Наташа Королева в воздушном платье с декольте сверкнула пышными полушариями груди на вечеринке: оторвалась с мамой, Киркоровым и Бабкиной

Наташа Королева уже много лет выступает на публике. Она не так давно отпраздновала 50-летие. Певица не перестает щеголять в коротких платьях и демонстрировать достоинства фигуры. Артистка счастлива в браке с Сергеем Глушко, несмотря на скандалы, которые происходили несколько лет назад. На этот раз звезда провела время в Москве, на вечеринке у подруги.
В Россию приехала и мама артистки — Людмила Ивановна Порывай. Они вместе предстали на публике. Королева блистала в белом воздушном платье с декольте и рукавами-фонариками. Она сверкнула своими пышными полушариями груди. А родительница певицы в легкой блузке и брюках-дудочках подчеркнула свои стройные ножки. Они оторвались в компании Филиппа Киркорова, Надежды Бабкиной и Иды Достман.
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Наташа Королева с мамой, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина и Ида Достман. Фото: соцсети звезды
«Лето! Ах, лето!» — написала Наташа.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Некоторые отметили, что ее мама стала выглядеть моложе и не уступает дочке в красоте. «Ого, какая компания», «Мамам Люба как хороша», «Белый прям очень к лицу», «Бабкина тут похожа с мамой Королевой», — стали писать подписчики.