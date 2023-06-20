Рудова в жакете сверкнула упругой грудь: под тканью не оказалась лифчика — красота на виду

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру. Она стала известной, когда снялась в сериале «Татьянин день». Актриса предпочитает демонстрировать свои достоинства не только в кино, но и в обычной жизни. В 39 лет она следит за внешность и занимается спортом. Для появления на публике зачастую блондинка выбирает откровенные наряды.
На этот раз Рудова решила провести время на презентации шоу «Выжить в Дубае». Она решила примерить белоснежный костюм с брюками со стрелками. Актриса забыла про нижнее белье. Она крутилась на камеру, едва прикрыв грудь в жакете на запах. Наталья засветила свои прелести.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Прям лук с изюминкой», «До чего шикарная», «А лифчик забыли? Прям грудь выглянула», «Хочется ушить наряд», «Грудь провалилась вниз», — стали писать в Сети.