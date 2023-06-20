Рудова в жакете сверкнула упругой грудь: под тканью не оказалась лифчика — красота на виду

На этот раз Рудова решила провести время на презентации шоу «Выжить в Дубае». Она решила примерить белоснежный костюм с брюками со стрелками. Актриса забыла про нижнее белье. Она крутилась на камеру, едва прикрыв грудь в жакете на запах. Наталья засветила свои прелести.

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