Сын Юлии Меньшовой женился: как выглядит невеста

Сын известной телеведущей и актрисы Юлии Меньшовой — Андрей Гордин — женился в 25 лет. Избранницей наследника известного в России семейства стала актриса Мария Кукушкина.
О том, что они с Марией теперь муж и жена, Андрей Гордин сообщил в микроблоге.
«Сегодня женюсь на этой красивой и смешной девчонке», — написал Андрей Гордин в соцсети.
Затем там же появился снимок, на котором молодожены запечатлели свои руки с кольцами на безымянных пальцах правых рук.
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Андрей Гордин показал колечки. Фото: соцсети
Стоит отметить, что Андрей Гордин и его избранница Мария Кукушкина вместе с 2019 года. В мае этого года состоялась помолвка пары. А теперь и бракосочетание.
Поклонникам Мария Кукушкина знакома по роли в сериале «Триггер».
Сын Юлии Меньшовой — Андрей Гордин. Фото: соцсети
Актриса Мария Кукушкина — избранница Андрея Гордина. Фото: соцсети