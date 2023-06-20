Сын Юлии Меньшовой женился: как выглядит невеста

Сын известной телеведущей и актрисы Юлии Меньшовой — Андрей Гордин — женился в 25 лет. Избранницей наследника известного в России семейства стала актриса Мария Кукушкина.

О том, что они с Марией теперь муж и жена, Андрей Гордин сообщил в микроблоге.

«Сегодня женюсь на этой красивой и смешной девчонке», — написал Андрей Гордин в соцсети.

Затем там же появился снимок, на котором молодожены запечатлели свои руки с кольцами на безымянных пальцах правых рук.

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