Сын Юлии Меньшовой женился: как выглядит невеста

Юлия Меньшова. Фото: Global Look Press

25-летний Андрей Гордин и его избранница Мария Кукушкина вместе уже почти четыре года.

Сын известной телеведущей и актрисы Юлии Меньшовой — Андрей Гордин — женился в 25 лет. Избранницей наследника известного в России семейства стала актриса Мария Кукушкина. 

О том, что они с Марией теперь муж и жена, Андрей Гордин сообщил в микроблоге.

«Сегодня женюсь на этой красивой и смешной девчонке», — написал Андрей Гордин в соцсети.

Затем там же появился снимок, на котором молодожены запечатлели свои руки с кольцами на безымянных пальцах правых рук.

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Андрей Гордин показал колечки. Фото: соцсети

Стоит отметить, что Андрей Гордин и его избранница Мария Кукушкина вместе с 2019 года. В мае этого года состоялась помолвка пары. А теперь и бракосочетание.

Поклонникам Мария Кукушкина знакома по роли в сериале «Триггер».

Сын Юлии Меньшовой — Андрей Гордин. Фото: соцсети

Актриса Мария Кукушкина — избранница Андрея Гордина. Фото: соцсети

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