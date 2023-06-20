Ани Лорак в крохотных шортах блеснула формами в объятиях своего возлюбленного: счастливые и влюбленные в пустыне

На этот раз Лорак поделилась новым фото. Она предстала в джинсовых мини-шортах и топике, подчеркнув свои подтянутые формы. Певица села прямо на песок. Возлюбленный обнял ее своими мощными руками и прижал губы к ее голове. Он был в шортах и футболке. Артистка покрасовалась в лучах солнца. Пара продемонстрировала настоящую идиллию.

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