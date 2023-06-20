Ани Лорак в крохотных шортах блеснула формами в объятиях своего возлюбленного: счастливые и влюбленные в пустыне

Ани Лорак уже много лет строит карьеру. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в стране. Однако в 2022 году певица брала паузу и некоторое время не появлялась на публике. Тогда она путешествовала с дочкой Софией от первого брака. Артистка позже призналась, что встретила вторую половинку. Уже несколько месяцев она встречается с тренером по йоге Исааком Виджраком. Звезда даже привозила его в Россию.
На этот раз Лорак поделилась новым фото. Она предстала в джинсовых мини-шортах и топике, подчеркнув свои подтянутые формы. Певица села прямо на песок. Возлюбленный обнял ее своими мощными руками и прижал губы к ее голове. Он был в шортах и футболке. Артистка покрасовалась в лучах солнца. Пара продемонстрировала настоящую идиллию.
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Ани Лорак с возлюбленным. Фото: соцсети звезды
«И после всего.. Он просто обнял меня», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие пришли в восторг от пары. «Ответочка на свадьбу бывшего мужа», «Самая счастливая в самых теплых и надежных объятиях», «Красивая парочка», «Какие красивые», «Счастливые, а это главное», — стали писать подписчики.