Марина Африкантова рассказала о своем финансовом положении после расставания с мужем

Звезда «Дома-2» Марина Африкантова решила расстаться со своим супругом после того, как уличила его в измене. Роман Капаклы, хоть и отрицал поход на сторону, долго упираться не стал. А вскорости съехал от законной жены к предполагаемой любовнице Татьяне Мусульбес. Чем лишний раз подтвердил догадки Марины и ее подписчиков.

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Конечно, Африкантова долго страдала из-за всех этих событий, но в итоге ей все-таки удалось восстановиться. И финансовая составляющая сыграла не последнюю роль в этом вопросе. По признанию самой Марины, она никогда не полагалась на заработок Романа. У нее всегда был свой доход, поэтому хотя бы в этой сфере осталось все стабильно.