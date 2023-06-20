Элла Суханова из «Дома-2» показала подросшую красавицу-дочку на отдыхе

Бывшая участница реалити-шоу Элла Суханова после скоропалительного брака с Игорем Трегубенко сделала новую попытку создать семью. И она удалась.
У Эллы Сухановой надежный муж и красавица-дочка Эвелина. С наследницей Суханова сейчас отдыхает в Турции. В микроблоге Элла Суханова поделилась снимками с подросшей малышкой.
«Коротко о том, как мы проводим наше турецкое лето. Или если мама у тебя такая же с приветом, как и ты. Поддержка — это надеть уши Микки Мауса и ходить так по отелю, потому что доче так красиво, и точка», — рассказала под фото Элла Суханова.
Дочь Эллы Сухановой Эвелина. Фото: соцсети
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Увидев Эвелину, подписчики Эллы Сухановой пришли в восторг, заявив, что все модели рядом с ней просто отдыхают.
«Эви — моя любовная любовь», «Красивая Элла и Эвелина», «Вообще редко кого детей из соцсетей люблю, но вот эту красотку обожаю», — высказались в Сети.
Напомним, дочери Эллы Сухановой через несколько дней исполнится три года, Эвелина родилась летом 2020 года.