Элла Суханова из «Дома-2» показала подросшую красавицу-дочку на отдыхе

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Увидев Эвелину, подписчики Эллы Сухановой пришли в восторг, заявив, что все модели рядом с ней просто отдыхают.

«Эви — моя любовная любовь», «Красивая Элла и Эвелина», «Вообще редко кого детей из соцсетей люблю, но вот эту красотку обожаю», — высказались в Сети.

Напомним, дочери Эллы Сухановой через несколько дней исполнится три года, Эвелина родилась летом 2020 года.