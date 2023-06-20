Красивая пара, похожи друг на друга: Ольга Ветер предстала с новым избранником

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Ветер после развода с Глебом Жемчуговым счастлива в новых отношениях с новым избранником Дмитрием.
Пара строит совместные планы. Ольга Ветер в микроблоге поделилась снимком, на котором запечатлена с Дмитрием и рассказала, что они подумывают приобрести квартиру на Черном море в ипотеку. Ольге Ветер эта идея очень нравится. Она дала понять, что покупает недвижимость для сына Миши, который только окончил первый класс.
«Квартирку на море хотите? Мы с Димой — да. Давно уже обсуждаем это. Квартира в ипотеку — это отличное вложение. Пока Миша растет, она будет сдаваться в аренду и выкупаться другими людьми», — поделилась Ольга Ветер.
Ольга Ветер и ее избранник Дмитрий. Фото: соцсети
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В комментариях к снимку Ольги Ветер с ее возлюбленным подписчики восхищаются красивой парой и утверждают, что влюбленные внешне похоже между собой.