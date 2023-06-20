Красивая пара, похожи друг на друга: Ольга Ветер предстала с новым избранником

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В комментариях к снимку Ольги Ветер с ее возлюбленным подписчики восхищаются красивой парой и утверждают, что влюбленные внешне похоже между собой.