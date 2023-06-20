Разбарабанило: беременная Ира Пинчук из «Дома-2» задрала футболку, чтобы показать огромный живот — и это только начало

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук в конце этого года подарит мужу Араю Чобаняну второго малыша.

Сейчас звезда телепроекта Ирина Пинчук вновь беременна и находится в начале второго триместра прекрасного ожидания младенца.

Особенность Ирины Пинчук такова, что во время беременности она с катастрофической скоростью набирает вес. Ее формы быстро меняются, живот становится выпуклым на самых ранних сроках беременности. Сейчас он у Иры Пинчук уже такого размера, словно, у нее уже пять-шесть месяцев. Брюнетку основательно разбарабанило, и она это признает.

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