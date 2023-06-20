«Смотрю, как я поправилась»: Подольская показала фигуру без прикрас в розовом белье после слухов о беременности

На этот раз Наталья проводит много времени на пляже, а вечером идет в ресторан или веселится у бассейна. На днях она устроила танцы в одной футболке. Некоторые поклонники заподозрили ее в беременности. А 20 июня с самого утра артистка запечатлелась в ванной комнате. Она блеснула фигурой в розовом белье и без макияжа. Волосы Подольской были растепаны.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».