«Смотрю, как я поправилась»: Подольская показала фигуру без прикрас в розовом белье после слухов о беременности

Наталья Подольская уже давно выступает на сцене. Она продолжает строить карьеру. Певица успевает также растить двоих детей и следить за внешностью. Она в 41 год старается держать себя в форме. Артистка зачастую предстает в платьях на сцене. Она радует мужа Владимира Преснякова своими образами. А недавно уехала в Испанию, где отдыхает с сыновьями.
На этот раз Наталья проводит много времени на пляже, а вечером идет в ресторан или веселится у бассейна. На днях она устроила танцы в одной футболке. Некоторые поклонники заподозрили ее в беременности. А 20 июня с самого утра артистка запечатлелась в ванной комнате. Она блеснула фигурой в розовом белье и без макияжа. Волосы Подольской были растепаны.
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«Каждое утро смотрю, как я поправилась. Вроде пока держусь, но это не точно», — отметила она.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. На этот раз она развеяла все подозрения в беременности. «Ну такая стройная», «Очень хороша», «Можно поправиться», «Без косметики еще милее», «Отличная фигура», «Не втягивайте живот», «Хорошенькая», — стали писать подписчики.