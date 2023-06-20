Зара открыла правду о своих отношениях с продюсером Виктором Дробышем

Известная певица Зара рассказала, как складывались ее взаимоотношения с Виктором Дробышем. По словам артистки, на «Фабрике звезд», в которой она участвовала, Дробыш проявил себя добрым и обаятельным человеком.

«Может, в разных ситуациях он проявлял себя по-разному, но он обаятельный», — призналась Зара.

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Как известно, после «Фабрики звезд» Зара заключила контракт с Дробышем, и они работали вместе на протяжении 10 лет. Несмотря на столь долгий срок сотрудничества, их отношения не стали более тесными.