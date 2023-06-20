Самбурская в купальнике обнажила свои интимные родинки: «спелое» декольте взбудоражило народ

На этот раз Самбурская решила покрасоваться в купальнике синего цвета. Она сделала модный макияж с мокрым эффектом. Актриса засняла себя на камеру, оголив свои упругие прелести. Она засветила свои интимные родинки на груди. Настасья игриво улыбнулась и подняла брови. Она не стала прикрывать декольте.

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