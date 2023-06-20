Самбурская в купальнике обнажила свои интимные родинки: «спелое» декольте взбудоражило народ

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Ее армия поклонников только растет. Актриса всегда следит за своей внешностью. Она не только правильно питается, но и занимается спортом. В свои 36 лет звезда сериала «Универ» не перестает демонстрировать красоту фигуры, облачаясь в смелые наряды. Многие удивляются тому, что она еще не замужем.
На этот раз Самбурская решила покрасоваться в купальнике синего цвета. Она сделала модный макияж с мокрым эффектом. Актриса засняла себя на камеру, оголив свои упругие прелести. Она засветила свои интимные родинки на груди. Настасья игриво улыбнулась и подняла брови. Она не стала прикрывать декольте.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Самбурская. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая свежая, как роза», «Вам так идет такой макияж», «Очень хороша», «Фигура прекрасная», — стали писать подписчики. Недавно даже стилист Александр Рогов признался, что актриса сразила его своей красотой.