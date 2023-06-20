«Мечтал идти до конца со своей половиной в ногу»: Андрей Чуев из «Дома-2» впервые прокомментировал развод с женой

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Напомним, жена Андрея Чуева Виктория накануне в микроблоге разместила пост, которым сообщила, что их семьи больше нет. Она поблагодарила мужа за все хорошее, что между ними было. Стоит добавить, что пара уже некоторое время живет отдельно. Андрей Чуев находится в Египте, а Виктория с сыном Андреем улетела в Россию. Ее временно приютили друзья в Сочи.