«Мечтал идти до конца со своей половиной в ногу»: Андрей Чуев из «Дома-2» впервые прокомментировал развод с женой

Бывший участник «Дома-2» Андрей Чуев отреагировал на информацию, которой накануне поделилась его молодая супруга.
Виктория Чуева в микроблоге сообщила, что они с Андреем приняли решение развестись. В своей публикации Чуев дал понять, что инициатива о разводе принадлежит не ему. В стихотворной форме он сообщил, что хотел бы провести рядом с женой всю свою жизнь.
«Я не могу обижаться на женщин,
Они прекрасней в мире любых цветов,
Я наслаждаюсь их превосходством
И всю жизнь восхищаться готов.
Нам не понять иногда ваших мыслей,
И решений непонятных много,
Ho каждый мужчина
Мечтает идти до конца
Со своей половиной в ногу.
Слов бесконечность, описание жизнь,
Я опять ищу тебя, безупречность…
Ты не бойся меня, за меня ты держись,
Только так попадаем мы в вечность…» — написал Андрей Чуев в микроблоге.
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Напомним, жена Андрея Чуева Виктория накануне в микроблоге разместила пост, которым сообщила, что их семьи больше нет. Она поблагодарила мужа за все хорошее, что между ними было. Стоит добавить, что пара уже некоторое время живет отдельно. Андрей Чуев находится в Египте, а Виктория с сыном Андреем улетела в Россию. Ее временно приютили друзья в Сочи.