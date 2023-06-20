Шубская в платье с цветочным принтом засветила свое глубокое декольте: козырнула идеальной фигурой на море

Анастасия Шубская уже давно состоит в браке с Александром Овечкиным. В свое время у них была роскошная свадьба. Теперь пара приезжает в Россию во время отпуска, так как тренируется хоккеист в США. Недавно они в Москве отметили день рождения младшего сына Илью. А теперь супруги приехали отдыхать на море. 20 июня звезда поделилась новыми кадрами.
На этот раз Шубская решила нарядиться для променада. Она в платье на пуговицах с цветочным принтом позировала на лужайке у моря. Жена хоккеиста подчеркнула не только точеные ножки. Примечательно, что она выбрала фасон с глубоким декольте. Анастасия блеснула своими упругими прелестями. Образ дополнили сланцы Hermes.
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Анастасия Шубская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анастасия. Многие осыпали маму двоих детей комплиментами. «Нежное и красивое платье! Анастасия, оно вам очень идет», «Какие формы», «Просто неземная красота», «Это шикарно», «Выглядит отлично», «Ох, какая», — стали писать подписчики.
Анастасия Шубская. Фото: соцсети звезды