Шубская в платье с цветочным принтом засветила свое глубокое декольте: козырнула идеальной фигурой на море

На этот раз Шубская решила нарядиться для променада. Она в платье на пуговицах с цветочным принтом позировала на лужайке у моря. Жена хоккеиста подчеркнула не только точеные ножки. Примечательно, что она выбрала фасон с глубоким декольте. Анастасия блеснула своими упругими прелестями. Образ дополнили сланцы Hermes.

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