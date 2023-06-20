Алексей Кортнев извинился перед полицейским, которому показал средний палец

Лидер популярной группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев извинился перед полицейским, которому он недавно продемонстрировал неприличный жест. Свои извинения музыкант записал на видео и выложил в социальную сеть.

Все произошло в Новосибирске: внезапная отмена концерта группы из-за технических неполадок настолько разозлила Кортнева, что он, не сдержавшись, показал средний палец одному из стражей порядка, которые приехали на концертную площадку из-за задымления.

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