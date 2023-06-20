Каролина Севастьянова в белоснежном бикини плюхнулась в бассейн, обнажив свои упругие «персики»: намочила тыл

Каролина Севастьянова посвятила жизнь спорту. Она много лет занималась художественной гимнастикой. Ей удалось завоевать большое количество наград. Теперь олимпийская чемпионка предпочитает путешествовать. Она не скрывает, что любит посещать дорогие рестораны и отдыхать на роскошных курортах. В свои 28 лет звезда держит себя в форме.
На этот раз Каролина поделилась кадром с отдыха. Она предстала в белоснежном мини-бикини. Гимнастка плюхнулась в бассейн. Она намочила свой тыл. Спортсменка обнажила свою грудь в лифе из треугольников. Она грациозно прогнулась, приоткрыв рот. Севастьянова козырнула своей точеной фигурой во всей красе.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Севастьянова. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, русалка», «Прям прелесть», «Получилось дико чувственно», «Словно кадр из кино», Фигурка идеальная«, «Вы не перестаете восхищать», — стали писать в Сети.