Каролина Севастьянова в белоснежном бикини плюхнулась в бассейн, обнажив свои упругие «персики»: намочила тыл

На этот раз Каролина поделилась кадром с отдыха. Она предстала в белоснежном мини-бикини. Гимнастка плюхнулась в бассейн. Она намочила свой тыл. Спортсменка обнажила свою грудь в лифе из треугольников. Она грациозно прогнулась, приоткрыв рот. Севастьянова козырнула своей точеной фигурой во всей красе.

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