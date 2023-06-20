«Какой же мамин»: Равшана Куркова засняла, как подросший сын в шортах и рубашке поет песенку в машине

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных персон в России. В копилке актрисы много ярких работ, включая картины «Балканский рубеж» и «А у нас во дворе». Примечательно, что она обычно скрывает личную жизнь. Но недавно звезда сообщила, что стала мамой во второй раз. У нее родилась дочка минувшей весной.
Пока младшую наследницу Куркова скрывает. Она порой делится фото со своим сыном Гаспаром, которому уже около трех лет. На этот раз актриса показала, как мальчик в машине поет для нее песню. Он был в шортах и рубашке. малыш хлопал в ладошки, напевая: «Я пеку, пеку, пеку. Деткам всем по пирожку. А для милой мамочки испеку два пряничка.Кушай, кушай, мамочка, вкусные два пряничка. А ребяток позову, пирожками угощу».
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Также Равшана запечатлелась с ним на прогулке. Она была в джинса и рубашке. Актриса распустила длинные волосы. Поклонники восхитились тем, как выглядит ее наследник. «Какой же мамин», — заявила бизнесвумен Татьяна Фролова. «Пирожки он испечет! Самый лучший пирожок — он сам! Не могу, укушу», «Равшана, какая же вы классная и ваш малыш тоже», «Волшебный парень. Кучеряшки — отдельная милота», «Копия ваш только светлый и на дедушку похож», — стали писать в Сети.
Равшана Куркова с сыном. Фото: соцсети звезды