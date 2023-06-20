«Какой же мамин»: Равшана Куркова засняла, как подросший сын в шортах и рубашке поет песенку в машине

Пока младшую наследницу Куркова скрывает. Она порой делится фото со своим сыном Гаспаром, которому уже около трех лет. На этот раз актриса показала, как мальчик в машине поет для нее песню. Он был в шортах и рубашке. малыш хлопал в ладошки, напевая: «Я пеку, пеку, пеку. Деткам всем по пирожку. А для милой мамочки испеку два пряничка.Кушай, кушай, мамочка, вкусные два пряничка. А ребяток позову, пирожками угощу».

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