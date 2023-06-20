Ирина Шейк в купальнике с пикантными тесемками оголила свои манкие формы: вся в масле, как «сдобная булочка»

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру в индустрии моды. Она продолжает участвовать в показах и фотосессиях. В свои 37 лет модель продолжает следить за фигурой. В последнее время она регулярно предстает на публике в откровенных нарядах. Примечательно, что недавно звезда блистала в Италии. Не обошлось без пикантных съемок.
На этот раз Ирина поделилась кадрами, на которых позировала в смелых купальниках ZEKI. Она в черном мини-бикини продемонстрировала изящные формы. Трусики с тесемками до талии и лиф с вырезом на груди позволили блеснуть своими прелестями. Шейк намазалась маслом, поэтому ее тело блестело. Она с влажными волосами позировала перед звездным турецким фотографом Мертом Аласом.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Ирина. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, вот это тело», «Какая шикарная», «Время для нее остановилось», «Просто нет слов», «Ну тут такая аппетитная! Вкусная и сдобная», «Ирина умеет выглядеть сногсшибательно», — стали писать в Сети.