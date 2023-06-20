Ирина Шейк в купальнике с пикантными тесемками оголила свои манкие формы: вся в масле, как «сдобная булочка»

На этот раз Ирина поделилась кадрами, на которых позировала в смелых купальниках ZEKI. Она в черном мини-бикини продемонстрировала изящные формы. Трусики с тесемками до талии и лиф с вырезом на груди позволили блеснуть своими прелестями. Шейк намазалась маслом, поэтому ее тело блестело. Она с влажными волосами позировала перед звездным турецким фотографом Мертом Аласом.

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