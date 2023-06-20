Какое будущее ждет Сашу Стоуна после разрыва с Валей Карнавал

Не так давно распалась одна из самых ярких пар Интернета. Раскол в отношениях Саши Стоуна и Вали Карнавал произошел еще несколько месяцев назад. Тогда звезды демонстративно отписались друг от друга в соцсетях. Но с официальными заявлениями не спешили.

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По этой причине у фанатов еще теплилась надежда на воссоединение пары. Но, к сожалению, этим мечтам не суждено было сбыться. На днях Саша Стоун признался, что в их истории с Валей Карнавал можно поставить точку. Поэтому теперь мы не узнаем, как сложилось бы общее будущее молодых людей. Однако мы все еще можем наблюдать за их жизнью по отдельности.

Певица и блогер Анна Калашникова даже сделала свой прогноз на этот счет. По мнению Анны, у бывших возлюбленных все будет хорошо. Ведь они молоды, а значит, имеют в запасе кучу времени для построения новых отношений.

«Они еще молоды, и у них все впереди. Конечно же, я думаю, они найдут свою вторую половинку. Хотя в нынешнее время это не так просто сделать, очень много соблазнов. Желаю ребятам обрести счастье», — сказала Калашникова.

Источник: vnimanie.pro