Почему Александр Панкратов-Черный всю жизнь скрывает свою настоящую фамилию

Мало кто знает, но у Александра Панкратова-Черного ненастоящая фамилия. При рождении он носил другую фамилию - Гузев.

Отцом Александра был Василий Гузев - потомок раскулаченных в 1927 году и сосланных черниговских казаков. В Великую Отечественную войну он воевал, имел несколько ранений. Домой вернулся, но умер рано, оставив жену с детьми на руках.

Брак с Гузевым у Токаревой был второй. Агриппина решила дать детям фамилию своего первого мужа - Панкратова, так как тот был чист перед советской властью, его предки не подвергались репрессиям.

Так Александр и стал Панкратовым. А приставка Черный появилась уже во время учебы во ВГИКе. Так сложилось, что на курсе у них учились сразу два Александра Панкратова. И преподаватели стали различать их по цвету волос. Первый стал Рыжим, а второй Черный.

С тех пор так и прижилось - Александр Панкратов-Черный. Актеру так понравилось сочетание, что он официально его вписал в паспорт.

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