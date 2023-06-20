Скандал с дочкой Машкова оброс новыми подробностями - актрису поперли из сериала

Дочь известного российского актера Владимира Машкова Мария уехала жить в США и оттуда нелицеприятно высказывается как в адрес своего отца, так и о россиянах в целом.
Артистка заявляет, что ей стыдно за свою страну и возвращаться она больше не намерена. Мария пытается построить карьеру в Голливуде, но пока ей дают только эпизодические роли.
В России она играла главные роли, но и эту лавочку теперь прикрыли. Машкову вырезали из сериала «Операция «Престол», который снимали еще два года назад. На место Марии взяли не менее талантливую актрису Татьяну Арнтгольц.
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