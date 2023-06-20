Скандал с дочкой Машкова оброс новыми подробностями - актрису поперли из сериала

Артистка заявляет, что ей стыдно за свою страну и возвращаться она больше не намерена. Мария пытается построить карьеру в Голливуде, но пока ей дают только эпизодические роли.

В России она играла главные роли, но и эту лавочку теперь прикрыли. Машкову вырезали из сериала «Операция «Престол», который снимали еще два года назад. На место Марии взяли не менее талантливую актрису Татьяну Арнтгольц.

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