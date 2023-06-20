Новую внешность Пугачевой оценил Зверев: «Эти изменения меня радуют»

74-летняя Алла Пугачева после переезда в Израиль сильно изменилась внешне. Недавнее появление артистки на сцене запечатлели зрители, кадры разлетелись по Сети. И многие шокированы новым лицом артистки. Она отекла, глаза сузились, неровности стали видны еще сильнее. Кто-то из пользователей соцсетей даже не узнал звезду.
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Однако, бывший стилист Аллы Пугачевой и ее давний приятель Сергей Зверев уверен – в Израиле певица стала выглядеть лучше. И сейчас тоже ее внешность на высоте.
«Алла очень хорошо выглядит сейчас, - рассказал mk.ru Зверев. – «Она стала лучше выглядеть в последнее время. И эти изменения меня лично радуют».
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