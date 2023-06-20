Новую внешность Пугачевой оценил Зверев: «Эти изменения меня радуют»

Однако, бывший стилист Аллы Пугачевой и ее давний приятель Сергей Зверев уверен – в Израиле певица стала выглядеть лучше. И сейчас тоже ее внешность на высоте.

«Алла очень хорошо выглядит сейчас, - рассказал mk.ru Зверев. – «Она стала лучше выглядеть в последнее время. И эти изменения меня лично радуют».

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»