Новости шоу-бизнеса: замок Пугачевой хотят снести, Горбачева развелась, назван победитель шоу «Новые Звезды в Африке»

Горбачева развелась с мужем

Актриса Ирина Горбачева высказалась о разводе с мужем, экс-участником украинского коллектива Quest Pistols Антоном Савлеповым. Она подтвердила, что теперь свободна.

Лобода признала, что уже непопулярна

Певица Светлана Лобода признала, что уже непопулярна. Она поностальгировала о былой славе, когда, по ее уверениям, была певицей номер один в России.

Назван победитель шоу «Новые Звезды в Африке»

В четвертом сезоне шоу про голодных артистов «Новые Звезды в Африке» определился победитель. Им стал рэпер ST, настоящее имя которого Александр Степанов.