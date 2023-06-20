Новости шоу-бизнеса: замок Пугачевой хотят снести, Горбачева развелась, назван победитель шоу «Новые Звезды в Африке»

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Главные события из мира шоу-бизнеса, произошедшие 19 июня.

Замок Пугачевой хотят снести

Соседи Аллы Пугачевой по деревне Грязь восстали против замка артистки. Они хотят его снести, поскольку уверены, что особняк возведен с многочисленными нарушениями. Местный житель Ярослав Михайлов уверяет: Примадонна попрала законы.

Горбачева развелась с мужем

Актриса Ирина Горбачева высказалась о разводе с мужем, экс-участником украинского коллектива Quest Pistols Антоном Савлеповым. Она подтвердила, что теперь свободна.

Лобода признала, что уже непопулярна

Певица Светлана Лобода признала, что уже непопулярна. Она поностальгировала о былой славе, когда, по ее уверениям, была певицей номер один в России.

Назван победитель шоу «Новые Звезды в Африке»

В четвертом сезоне шоу про голодных артистов «Новые Звезды в Африке» определился победитель. Им стал рэпер ST, настоящее имя которого Александр Степанов.

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