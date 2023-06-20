Новости шоу-бизнеса: замок Пугачевой хотят снести, Горбачева развелась, назван победитель шоу «Новые Звезды в Африке»

Замок Пугачевой хотят снести
Соседи Аллы Пугачевой по деревне Грязь восстали против замка артистки. Они хотят его снести, поскольку уверены, что особняк возведен с многочисленными нарушениями. Местный житель Ярослав Михайлов уверяет: Примадонна попрала законы.
Горбачева развелась с мужем
Актриса Ирина Горбачева высказалась о разводе с мужем, экс-участником украинского коллектива Quest Pistols Антоном Савлеповым. Она подтвердила, что теперь свободна.
Лобода признала, что уже непопулярна
Певица Светлана Лобода признала, что уже непопулярна. Она поностальгировала о былой славе, когда, по ее уверениям, была певицей номер один в России.
Назван победитель шоу «Новые Звезды в Африке»
В четвертом сезоне шоу про голодных артистов «Новые Звезды в Африке» определился победитель. Им стал рэпер ST, настоящее имя которого Александр Степанов.