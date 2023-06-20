Юлия Михалкова подразнила вздернутым тылом в облегающем платье: повернулась к людям спиной, и все взоры - туда

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На одном из фото Михалкова похвасталась идеальной фигурой. Она повернулась к объективу спиной, явив в кадре вздернутый тыл в облегающем платье. Форма, в которой пребывает сегодня звезда, очень нравится фанатам, и поэтому актриса старается ее поддерживать в тренажерном зале, а также на спа-процедурах.