Располневшая жена Прилучного скрыла фигуру безразмерным платьем: когда отражение в зеркале порадовало

Актриса Зепюр Брутян, известная еще как вторая жена Павла Прилучного, два месяца назад впервые стала мамой. Вдобавок к новому статусу звезда приобрела новую фигуру, которая ее не порадовала. Теперь она активно занимается в спортзале, чтобы вернуть прежние объемы. А пока подбирает себе новый гардероб.

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Из примерочной Брутян сделала фото, которым поделилась в соцсети. Актриса примерила платье на несколько размеров больше, чем визуально скрыла лишнее в фигуре. Отражение в зеркале жену Прилучного порадовало, и она рассыпалась в комплиментах наряду. «Легкое, нежное, милое», - написала актриса.