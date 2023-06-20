Илана из «Уральских пельменей» поманила прелестями в лифе с дыркой: морская нимфа

Актриса из шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева улетела отдыхать в Турцию, где вместе с мужем решила освоить управление яхтой. Несколько дней она под наставничеством опытного капитала училась рулить и швартоваться, и это оказалось настоящим испытанием. Судно звезды даже однажды попало в шторм.

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Сейчас все позади, и счастливая Илана спешит поделиться впечатлениями с подписчиками в Сети. Также красотка опубликовала фото с прогулки по берегу во время стоянки. Она запечатлелась на фоне морского пейзажа, стоя в лифе с дыркой и мини-шортиках. Загорелую звезду поклонники тут же искупали в комплиментах.