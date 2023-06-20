Роман Костомаров перенес нервный срыв: фигурист по-прежнему в больнице

Олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает находиться в больнице. У фигуриста реабилитационный период, в ходе которого ему подбирают протезы – процесс небыстрый и займет много месяцев. Также с мужчиной работают психологи – его ментальное здоровье оставляет желать лучшего.

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О том, что фигуристу помогают принять новую реальность, сообщалось давно. однако, Костомарову невероятно сложно это дается. И на днях у него случился нервный срыв.

«Его состояние психически неустойчивое, бывают нервные срывы. Психологически он еще не может социализироваться в обществе», - рассказал корреспонденту Sport24 источник.

В настоящее время Костомарову подбирают модель протезов. Как передает kp.ru, сначала фигурист будет носить механические, а затем бионические руки и ноги. При этом, подготовка к протезированию верхних конечностей займет больше времени, чем нижних.