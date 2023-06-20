Что происходит с похоронившей мужа Дианой Гурцкая на самом: брат раскрыл правду

44-летняя певица Диана Гурцкая в мае потеряла мужа. Чиновник Петр Кучеренко летел из Кубы в Москву, но в воздухе ему стало плохо, борт экстренно посадили в Минеральных Водах, однако, помочь мужчине врачи не смогли. Убитая горем вдова, если верить сообщениям в прессе, не может прийти в себя, не встает с постели, не хочет никого видеть, и чтобы помочь артистке, ее якобы увезли в Абхазию.

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Однако, брат Дианы и ее продюсер Роберт Гурцкая эмоционально отреагировал на эту новость. Мужчина опроверг слухи и заявил, что сестра не покидала страну.

«Глупость, глупость, вообще глупость. Она что, сумасшедшая? Что она в Абхазии будет делать?» - высказался «Пятому каналу» мужчина.

Напомним, замужем за Кучеренко певица была с 2005 года. В 2007-м у них родился сын Константин, который сегодня всячески поддерживает маму в это тяжелое для семьи время.